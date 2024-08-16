القاضية عون: ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثرمن ستة أشهر ولا أحد يسأل

اوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة “اكس” ان “هناك ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر، وكتبت: “هناك ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي من قبل الحاكم السابق رياض سلامة وملف مكتف وملف الفيول لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر او سنة برئاسة القاضي ر.ح. مع البتّ بالدفوع الشكلية مع العلم ان القانون أوجب البتّ بالدفوع في مهلة اسبوعين. ولا أحد يسأل. مع ان القانون نص على ان عدم البتّ في هذه المهلة يعتبر استنكافا عن احقاق الحق، ومدعي عام التمييز يعتبر المدعين العامين موظفين عنده ويوقفهم عن العمل ويوقف سير العدالة لحماية من؟. فهمكن كفاية. حتى لا نعرف من سرق ال 8 مليار $. يا جماعة، يا نواب، دافعوا عن القانون، خافوا الله. في محاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام