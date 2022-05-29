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May 29 2022 - 13:30

شينزو أبي: مواقف زيلينسكي تسببت في الصراع بأوكرانيا

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أخبار دولية - اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عضوية الناتو ورفضه حل النزاع في دونباس أدى إلى إطلاق عملية روسية خاصة في أوكرانيا.

وأضاف آبي في مقابلة مع “الإيكونومست”: “ربما كان من الممكن تجنب الأعمال العدائية إذا اضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التعهد بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو، أو أن يُجبر على منح درجة عالية من الحكم الذاتي لجيبين (لوغانسك ودونيتسك) في الشرق (الأوكراني)”.

وأشار السياسي الياباني إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستطيع التأثير على زيلينسكي.

المصدر: وكالات

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