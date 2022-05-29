شينزو أبي: مواقف زيلينسكي تسببت في الصراع بأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عضوية الناتو ورفضه حل النزاع في دونباس أدى إلى إطلاق عملية روسية خاصة في أوكرانيا.

وأضاف آبي في مقابلة مع “الإيكونومست”: “ربما كان من الممكن تجنب الأعمال العدائية إذا اضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التعهد بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو، أو أن يُجبر على منح درجة عالية من الحكم الذاتي لجيبين (لوغانسك ودونيتسك) في الشرق (الأوكراني)”.

وأشار السياسي الياباني إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستطيع التأثير على زيلينسكي.

المصدر: وكالات