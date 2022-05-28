الفلسطينيون ومسيرة الاعلام، رسائل للعدو

بعد ان دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الى شد الرحال الى الاقصى والقدس لمواجهة مسار “مسيرة الاعلام” الصهيونية غداً الأحد محذرة العدو من المساس بالاقصى، عمت دعوات شبابية مقدسية لرفع الأعلام الفلسطينية في الميادين كافة والتجمع في منطقة باب العامود رداً على “مسيرة الأعلام” التهويدية، كما نشطت حملات على مواقع التواصل تدعو للتصدي للمسيرة وتوجه رسائل تحذيرية للعدو سواء عبر مواقف او هاشتاغ او اناشيد.

شاهد: ما هي مسيرة الاعلام الصهيونية وما هو مسارها؟

ونشط في هذا الاطار وسم: #مسيرة _الاعلام _لن _تمر

#مسيرة _الاعلام _لن _تمر _بسلام

#الاقصى_خط _احمر

وغيرها من الهاشتاغات.

بالصورة : تزامنًا مع #مسيرة_الاعلام الصهيونية في #القدس.. فلسطينيون يجهزون مئات الأعلام لمسيرة غدًا في خان يونس ورفعها بعد ذلك فوق المنازل( وكالة يونيوز للأخبار )

دعوات على مواقع التواصل:

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المصدر: موقع المنار + تويتر