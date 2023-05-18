فصائل المقاومة: العدوان على القدس والأقصى يستوجب تصعيد المقاومة وتحركًا شعبيًا كبيرًا

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن مسيرة الأعلام الخائبة هي محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المدينة المباركة.

وقالت فصائل المقاومة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الاحتلال يفتح النار على الكل الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بمواصلة عدوانه على الأقصى والقدس.

وشددت على أن “هذا العدوان على الأقصى والقدس يستوجب تصعيداً للعمل المقاوم وتحركًا شعبيًا كبيرًا يشعل الأرض المحتلة ناراً لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة”.

وأضافت “سيبقى شعبنا المجاهد في الداخل المحتل والضفة والقدس هو بمثابة القنبلة الموقوتة التي تنفجر في وجه المحتل الغاصب”.

وتوجهت بالتحية للمرابطين في المسجد الاقصى الذين يتواجدون فيه رغم كل التضييقات والحواجز ويزحفون لحمايته والتأكيد على هويته الإسلامية.

المصدر: وكالة شهاب