غرفة التحكم المروري: قتيلان وجريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة كفردجال قعقعية الجسر النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2022 - 18:28

غرفة التحكم المروري: قتيلان وجريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة كفردجال قعقعية الجسر النبطية

منذ 54 mins 28 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة