العلامة فضل الله من النبطية: نستمد القوة لحفظ الوطن ممن ثبتوا في مواقع العطاء حتى الشهادة

رعى العلامة السيد علي فضل الله حفل الإفطار الذي أقامه مجلس أصدقاء مبرة الإمام الرضا في النبطية، بحضور مدير عام جمعية المبرات الدكتور محمد باقر فضل الله، الشيخ فؤاد خريس، وعدد من الفاعليات الدينية والتربوية والاجتماعية والثقافية وأعضاء المجلس.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، تلاها نشيد من وحي المناسبة قدّمته زهرات المبرة، ثم كلمة ترحيبية لمديرة المبرة الحاجة رابعه فقيه، التي تحدثت عن “الداعمين لمسيرة هذه المبرة والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني أثناء خدمتهم لمجتمعهم”.

ثم ألقى العلامة فضل الله كلمة أكد فيها: “يجب أن نشكر مجلس أصدقاء مبرة الإمام الرضا على هذه الفرصة للالتقاء وتعزيز إرادة الحياة والصمود في مواجهة من أراد كسر هذه الإرادة”. وأضاف: “يعزّ عليّ أن أقف بينكم بعد العدوان الصهيوني الهمجي الذي لم يرحم الحجر والبشر، وأذكر بالخصوص الشهيدين الدكتور أحمد كحيل ومحمد حسن جابر وآخرين ممن استشهدوا وهم في خدمة الناس”.

كما شدد على أن “لقاءنا هنا يؤكد أننا سنبقى راسخين في هذه الأرض التي رويت بدماء الشهداء، ولن نقبل أن يبقى أي شبر منها محتلاً”. وأكد أن مسؤوليتنا هي “حفظ نقاط قوتنا والعمل على تقوية نقاط ضعفنا في مواجهة العدو”.

وأشار فضل الله إلى أن “ما حدث من مواجهات مع العدو أكد أننا أمة صابرة وذات حضور، لا تتنازل عن قناعاتها، وأننا سنظل نمد يد العون للمظلومين”. وأكد أن المؤسسات التي تُعنى بخدمة الناس أسست “من الناس ولأجلهم، بعيداً عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والسياسية”.

وفي الختام، قدم العلامة فضل الله ومديرة المبرة درعاً لعائلة نائب رئيس بلدية النبطية الشهيد الحاج محمد حسن عماد جابر، عربون وفاء لعطاءاته ولدمه الزكي الذي سطره في سبيل الوطن.

المصدر: الوكالة الوطنية