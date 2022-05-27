الرئيس عون وقع مرسوم تشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار للمرة الأولى منذ قرار انشائه في العام 1974

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم المرسوم 9334 تاريخ 27 أيار 2022، القاضي بتشكيل “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكل وفقا لما يلي:

وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، السيد حسن فقيه (نائب الرئيس) والسيد سعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).

يذكر ان “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” هو مجلس وطني بإمتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي سيدعو أعضاء المجلس الى اول اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره “إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام