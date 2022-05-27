الدفاع الروسية : وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في مقاطعة أوديسا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 12:04
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حزب الله: القرار خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة التطبيع المذل من قبل بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني
حزب الله: الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قرار البرلمان العراقي يعبر عن موقفه القطعي والمبدئي برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
متعاقدو التعليم الأساسي: نحمل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف مسؤولية الفوضى بالمدارس وندعم إضراب 1 حزيران المقبل
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محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للمرة الثانية على التوالي رغم خطورة وضعه الصحي
الخارجية الإيرانية: الحظر الامريكي الجديد دليل على سوء نوايا الادارة الاميركية ومواصلة سياسة الضغوط القصوى
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سويسرا باعتباره ممثلا لواشنطن للإحتجاج على احتجاز سفينة نفط إيرانية في اليونان
رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أمام نظيره الإيراني: يجب استخدام العملات الوطنية ونظام مالي ومصرفي مستقل
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا بد من تعاون بين طهران وموسكو لمواجهة سياسات واشنطن الأحادية
الرئيس الروسي: الوضع الغذائي تدهور نتيجة القيود المعادية لروسيا التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
البيت الأبيض: ليس هناك أي حديث عن رفع العقوبات عن روسيا من أجل تصدير المنتجات الزراعية الروسية أو الأوكرانية
وزير الاقتصاد الألماني: نبحث عن دول يمكنها مساعدة أوروبا في التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
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مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في حي راس العامود ببلدة سلوان
مراسل المنار: مجلس النواب العراقي يصوّت بالإجماع على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تداعيات العقوبات الغربية على روسيا لا تضر بموسكو فقط وإنما بالاقتصاد العالمي
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الكرملين: نحن بانتظار قبول السلطات الأوكرانية لمطالبنا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الفعلي الراهن
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مديرة منظمة التجارة العالمية تدعو دول العالم الى عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية
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السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية : وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في مقاطعة أوديسا
منذ 49 mins
27 May، 2022
أوديسا
الدفاع الروسية
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