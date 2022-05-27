الدفاع الروسية : وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في مقاطعة أوديسا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 12:04

الدفاع الروسية : وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في مقاطعة أوديسا

منذ 49 mins 27 May، 2022
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