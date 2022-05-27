الاحتلال الصهيوني يطلق النار وقنابل الإنارة شرق رفح

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، النار وقنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وافاد موقع فلسطين اليوم بأن”جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية قرب بوابة “أبو مطبق” شرق رفح فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة والثقيلة وأطلقوا قنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح”.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال المتمركزة على حدود القطاع تتعمد بشكل يومي إطلاق النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع لمنعهم من ممارسة عملهم الذي يعتاشون منه.

المصدر: فلسطين اليوم