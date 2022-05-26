“تجمع العلماء”: حكومة وحدة وطنية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلد من أزمته

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الخميس “النواب الى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلسهم والذي يكون منطلقا لبدء العملية الدستورية عبر دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة مقدمة لتأليف حكومة، وشدد على ان “تكون حكومة وحدة وطنية فهي الوحيدة القادرة على إخراج البلد من أزمته ومأزقه”.

وجث التجمع “حكومة تصريف الأعمال الى ممارسة دورها في مراقبة من يتلاعب بسعر العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة ثبات سعر الليرة في انتظار تأليف حكومة جديدة، ومراقبة الأسعار وتوفير السلع الضرورية من غذاء ودواء وكهرباء ومحروقات، وملاحقة المحتكرين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام