النائب قبلان طلب من كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني تأمين التغذية الضرورية لتشغيل محطات المياه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2022 - 13:04

النائب قبلان طلب من كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني تأمين التغذية الضرورية لتشغيل محطات المياه

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
قبلان قبلان
قبلان قبلان
لبنان

طلب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان من كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، “تأمين التغذية الضرورية لتشغيل محطات المياه، خصوصا بعد تأمين الحمولات للمخارج من محطة عبد العال التابعة للمعامل المائية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني كالاتي:
– مخرج لوسي من محطة جب جنين 1.5 ميغاواط
– مخرج جب جنين (بعد فصل المحطات العامة وحصرها بمحطات المياه) حوالي 1 ميغاواط
– مخرج آبار شمسين من محطة عنجر حوالي 1.5 ميغاواط

وقد تعهدت المصلحة تأمين الحمولة الاضافية البالغة حوالي 4 ميغاواط، على ان تقوم كهرباء لبنان بالتنفيذ خلال الساعات المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة