النائب قبلان طلب من كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني تأمين التغذية الضرورية لتشغيل محطات المياه

طلب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان من كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، “تأمين التغذية الضرورية لتشغيل محطات المياه، خصوصا بعد تأمين الحمولات للمخارج من محطة عبد العال التابعة للمعامل المائية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني كالاتي:

– مخرج لوسي من محطة جب جنين 1.5 ميغاواط

– مخرج جب جنين (بعد فصل المحطات العامة وحصرها بمحطات المياه) حوالي 1 ميغاواط

– مخرج آبار شمسين من محطة عنجر حوالي 1.5 ميغاواط

وقد تعهدت المصلحة تأمين الحمولة الاضافية البالغة حوالي 4 ميغاواط، على ان تقوم كهرباء لبنان بالتنفيذ خلال الساعات المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام