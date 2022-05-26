كيف نبعد الذباب في ايام الصيف الحارة؟

الذباب مصدر إزعاج ومع اقتراب أشهر الصيف الحارة، من المرجح أن يتزايد ذلك بشكلٍ كبير. لحسن الحظ، قام أحد الخبراء بمشاركة طرق رائعة لإبعاد الذباب عن المنزل.

خلال الصيف، غالباً ما نفتح نوافذنا للسماح بدخول بعض الهواء النقي – ولكن هذا قد يسمح أيضا بدخول الذباب المزعج، ويتمكن الذباب من الدخول لعدة أسباب، لكن معظمه يدخل ليتغذى على القمامة والفاكهة الناضجة والخضار أو الرطوبة.

ينجذب الذباب المنزلي الشائع إلى القذارة العضوية المتحللة مثل اللحوم المتعفنة، بينما يبحث ذباب الفاكهة عن المواد السكرية ويتغذى بشكل أكثر شيوعاً على الفاكهة الناضجة والمشروبات الغازية المنسكبة.

بالإضافة إلى كونه مزعجاً، يعد سبباً في انتشار العديد من الأمراض والبكتيريا بما في ذلك السالمونيلا والتيفود، ومع ذلك، هناك العديد من الروائح التي يمكن أن تردع الذباب وتمنعه من دخول المنزل.

شارك والتر مورفي، خبير مكافحة الآفات حيلة يمكن أن تؤدي لإبعاد الذباب عن المنازل في حديثه لموقع “إكسبريس”.

الرائحة الأولى التي شاركها الخبير هي الزيوت الأساسية مثل النعناع للتخلص من الذباب، حيث تحتوي العديد من الزيوت الأساسية على خصائص طاردة للحشرات، وهي سامة للذباب والحشرات ويمكن أن تساعد أيضاً في التخلص من النمل.

قال والتر: “أي شيء يحتوي على زيوت عطرية سيبقي الذباب في مكانه… هذه العطور الطبيعية تنبعث منها رائحة قوية تمنع الذباب على الفور من دخول منزلك، هناك الكثير من البخاخات والعطور المنزلية التي تحتوي على زيوت أساسية”.

القرفة أيضاً طريقة طبيعية لردع الذباب عن التسكّع في منزلك، حيث رائحتها طاغية، وبعض مكوناتها يمكن أن تكون سامة للذباب.

وأوضح والتر: “الذباب يكره رائحة القرفة. قد تفكر في شراء معطر جو مملوء بالقرفة لتقليل عدد الذباب في منزلك، وحرق شموع القرفة أيضاً طريقة رائعة أخرى للتخلص من الذباب، حيث ستنتشر الرائحة بسهولة في جميع أنحاء المنزل”.

واقتراحه الأخير هو استخدام خل التفاح للتخلص من الذباب في المنزل، معتبرا أنه يحتوي على “العديد من القوى الخفية، كل ما عليك فعله هو ملء نصف برطمان ببعض خل التفاح والصابون ووضع قمع ورقي أعلاه”، مضيفاً “رائحة التفاح المخمر ستجذب الذباب وتحبسه، حيث سيشرب المحلول ويبقى محاصراً في البرطمان”.

المصدر: الميادين