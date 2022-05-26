واشنطن تدعو لعدم فصل روسيا عن الإنترنت لضمان استمرار تدفق المعلومات

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إحاطة صحافية، أنّ واشنطن “تدعو إلى عدم فصل روسيا عن الإنترنت، حتى تستمرّ المعلومات في التدفق إلى البلاد”.

وقال برايس: “نحثّ اللاعبين المشاركين في جميع أنحاء العالم على إبقاء روسيا متّصلة بالإنترنت حتى تستمرّ المعلومات في التدفّق إلى البلاد، ويظلّ الإنترنت مجانياً ومفتوحاً داخل روسيا نفسها”.

وفي وقت سابق، صرّحت سوزان فوجيسكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، خلال كلمة ألقتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأنّ “خدمة استضافة الفيديو على يوتيوب تستمرّ في العمل في روسيا، حيث ترى أنّه من المهمّ توصيل أخبار مستقلة”.

وفي صيف عام 2021، كجزء من التدريبات لضمان الأداء المستقر والآمن للإنترنت، تمّ اختبار إمكانية فصل الإنترنت الروسي فعلياً عن الشبكة العالمية، وكما أفادت صحيفة “آر بي كا”، كانت الاختبارات ناجحة.

وكانت تقارير تحدثت عن اتجاه غربي لفرض حظر على استخدام روسيا للشبكة العالمية، من دون تأكيدات رسمية على وجود خطة فعلية لفصل روسيا افتراضياً عن بقية العالم.

المصدر: الميادين