خفر السواحل التونسي يعلن فقدان أكثر من 70 شخصًا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 13:02

خفر السواحل التونسي يعلن فقدان أكثر من 70 شخصًا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا (وكالة يونيوز)

منذ 7 mins 25 May، 2022
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