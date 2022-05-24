مستوطنون يحاولون استفزاز الشبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 21:50

مستوطنون يحاولون استفزاز الشبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم)

منذ 3 ساعة 24 May، 2022
أخبار موقع المنار

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