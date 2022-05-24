مستوطنون يحاولون استفزاز الشبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 21:50
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء غد الأربعاء عند الساعة 8:30 لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الرئيس الأسد: الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاماً سيبقى محطة تاريخية مشرفة لأنه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات الاحتلال
الرئيس الأسد: الانتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقاً طبيعياً لأي شعب تنتهك سيادة بلاده
قائد الجيش العماد جوزيف عون في عيد المقاومة والتحرير: 25 أيار محطة مشرقة في تاريخ وطننا وعلامة فارقة في سجلات الانتصار
الشيخ علي الخطيب في عيد المقاومة والتحرير: للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة ومعالجة الأزمات الاقتصادية
الشيخ الخطيب: على السياسيين الإرتقاء إلى مستوى تضحيات الشهداء والتنازل لتشكيل شبكة أمان للدفاع عن لبنان واستقراره
حركة أمل في ذكرى التحرير: المقاومة نهجاً وسلوكاً وسلاحاً لا تزال في هذه المرحلة وأكثر من أي وقت مضى حاجة وضرورة وطنية
وزير الثقافة محمد المرتضى في عيد المقاومة والتحرير: بناء الوطن يبدأ من الحفاظ على مصادر قوته وشرط الحق ألا يلين له جانب
هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا: 25 أيار 2000 ذكرى مشرقة يجب أن تستكمل بتحرير مزارعنا وتلالنا وثرواتنا
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: المرحلة الآن لتصريف الأعمال ومتابعة القضايا الحياتية والمهم عدم تأخير الاستحقاقات
جمعية المصارف: الدولة اللبنانية ألغت ودائع المودعين بشخطة قلم ونرفض خطة تعافي كتبت بأموال المودعين والمصارف
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: جمعية المصارف تدعي حماية المودعين وبيانها مجاف للحقيقة وعملية هروب للأمام
الشامي للمودعين: لا تدعوا أحدا يستثمر في حقوقكم ويتكلم باسمكم ولا تسمحوا بأن يكبلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم
جمعية المودعين ردا على جمعية المصارف: محاولة دنيئة للهروب من المسؤولية التي تقع على عاتق المصارف تجاه الشعب اللبناني
مصلحة الأرصاد الجوية تنفي صحة الأنباء عن تعرض لبنان لعاصفة غبار عالية التلوث كما حدث في العراق
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر العدو من الدعوات لهدم قبة الصخرة وهي ستفجر بركان غضب فلسطيني وإسلامي
فصائل المقاومة الفلسطينية: سيف القدس لن يغمد إلا برحيل الاحتلال وجاهزون لاتخاذ ما يلزم للرد على جرائم العدو
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية من جميع مداخلها
كتيبة جنين: مقاومونا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص
مراسل المنار: قوات العدو تنسحب من منطقة الهدف غرب مخيم جنين وتعتقل شاباً فلسطينياً
وزارة الصحة الفلسطينية: وصول 3 اصابات بالرصاص الحي إلى مستشفى جنين الحكومي نتيجة عدوان الاحتلال
عودة حركة الملاحة الجوية في مطارات الكويت والعراق بعد توقفها بشكل قسري بسبب العاصفة الرملية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: يجب العمل على منع انزلاق لبنان إلى الفوضى ويجب انتهاء الأزمة السورية سياسيا
وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة لإيران وجميع الدول وهناك حقبة جديدة من التعاون قد تصب في مصلحة الجميع
حشودٌ غفيرة تشيع العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدايي في العاصمة الإيرانية طهران
القوات اليمنية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر اليوم في جبهة الحدود قبالة نجران
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 131 اصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة
أ ف ب نقلاً عن مسؤول ياباني: اليابان وواشنطن والهند واستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة الهندي الهادئ
مجلس الامن القومي الروسي: نتعامل مع انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كتهديد مباشر وسنرد بالشكل المناسب
مجلس الأمن القومي الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ولا تتقيد بمواعيد نهائية
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
رئيس الوزراء الاسباني: فنلندا والسويد ستشاركان في قمة الناتو الشهر المقبل في مدريد
الروبل يعزز مواقعه في مواجهة الدولار مسجلاً ارتفاعاً وأفضل أداء له منذ 2018 عند حدود 57 روبلاً للدولار الواحد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مستوطنون يحاولون استفزاز الشبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة (فلسطين اليوم)
منذ 3 ساعة
24 May، 2022
العدو الصهيوني
القدس المحتلة
باب العمود
فلسطين
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