إدارة خيرسون العسكرية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على المقاطعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 10:54

إدارة خيرسون العسكرية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على المقاطعة

منذ 56 mins 22 May، 2022
أخبار موقع المنار

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