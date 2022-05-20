شويغو: تحرير لوهانسك يشارف على الانتهاء

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي ومجموعات من وحدات الدفاع الشعبي من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك يواصلون تحرير إقليم دونباس، مشيرا إلى أن تحرير جمهورية لوهانسك شارف على الانتهاء .

وقال شويغو خلال اجتماع لهيئة قيادة وزارة الدفاع: “تواصل مجموعات القوات المسلحة الروسية، جنبًا إلى جنب مع وحدات الدفاع الشعبية لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، توسيع السيطرة على أراضي دونباس. وتحرير جمهورية لوهانسك يشارف على الانتهاء”.

وأضاف “القوات الأوكرانية، تحاول تأخير تقدم القوات الروسية، لا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدرع بشرية”.

وتابع شويغو: ” حصار مصنع آزوفستال مستمر، تم إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع، وتم انقاذ 177 شخصا بينهم 85 امرأة و 47 طفلا. وتلقوا مساعدة طبية ونفسية مؤهلة”. النازيون المحاصرون في المصنع بدأوا في الاستسلام. حيث ألقى 1908 أسلحتهم حتى الآن”.

وأشار شويغو إلى أن 1387 من مشاة البحرية الأوكرانية ألقوا أسلحتهم من قبل.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الخميس، مغادرة أكثر من نصف العسكريين الأوكرانيين، الذين كانوا يتحصنون في دهاليز مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول، بعد أن ألقوا السلاح واستسلموا لقوات الدفاع الشعبي والقوات الروسية.

المصدر: سبوتنيك