العدو الاسرائيلي يسقط احدى مسيراته في الشمال بعد خطأ بالتشخيص

أعلن جيش العدو الاسرائيلي أنّ سلاحه الجوي اعترض طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة بواسطة القبة الحديدية قبل ان يتبين له انها طائرة تعود له.

واقر المتحدث باسم جيش الاحتلال باسقاط الطائرة عن طريق الخطأ بعدما تم التعاطي معها على انها طائرة معادية كما قال.

وقبل ذلك ضرب الارباك اعلام العدو في ذهابه للقول ان القبة الحديدية اسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الاجواء الشمالية من جنوب لبنان.

واعتبر محلل الشؤونِ العبرية في قناة المنار حسن حجازي ان ما حصل اخفاق اضافي لمنظومةِ القبةِ الحديدية ودليل على ارباكِ الاحتلالِ اثناءَ مناوراتِه.

المصدر: قناة المنار