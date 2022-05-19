جبهة العمل الاسلامي: الدعوة الى هدم قبة الصخرة تعد صارخ على حرمات ومقدسات المسلمين واستخفاف بكل القرارات الدولية

اعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، “أن دعوة زعيم عصابة “لهافا” الصهيونية المتطرفة “بنتسي غوبشتاين” إلى هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل السليماني المزعوم (والذي نفت علماء الآثار والتنقيب وجوده نفيا قاطعا) في باحات المسجد الأقصى المبارك إضافة إلى سماح وزير الأمن الداخلي الصهيوني “عومر بارليف” لمسيرة الإعلام بالسير في شوارع محددة في القدس الشريف هو أمر خطير جدا وتعد صارخ على حرمات ومقدسات المسلمين، واستهزاء واستخفاف بكل القرارات الدولية الداعية إلى وقف كل الأعمال العدائية والاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين”.

وأشارت الجبهة إلى أن “العدو الصهيوني الحاقد قد ازداد بطشا وشراسة بعد اغتياله للصحافية المغدورة شيرين أبو عاقلة وبعد اعتدائه على جنازتها وضرب المشيعين لها ومحاولة منعهم من استكمال التشييع بالقوة والعنف المفرط والمبرح، وذلك لردود الفعل الدولية الخجولة على الاغتيال والاعتداء على الجنازة”.

ورأت أنه “في حال محاولة العدو والمستوطنين المتطرفين هدم قبة الصخرة أو الشروع في بناء الهيكل المزعوم فإن شرارة الحرب في فلسطين المحتلة وفي المنطقة بأكملها ستندلع دون هوادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام