تخبط وارباك.. جيش الاحتلال يفعل الانذار ويستدعي سلاح الجو ويطلق صواريخ اعتراضية على إحدى طائراته معتقدا أنها لحزب الله!!

أعلن إعلام العدو، صباح اليوم الخميس، ان صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تحليق طائرات بدون طيار في الشمال هي سبب تفعيل القبة الحديدية، مؤكدة ان الصفارات ليس لها علاقة بالمناورات.

ولفت اعلام العدو إلى أن سلاح الجو استدعي على عجل طائرات إلى منطقة الجليل الأعلى.

وزعمت القناة 12 العبرية ان سبب إطلاق صفارات الانذار هو إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الأجواء الشمالية من جنوب لبنان.

هذه لم تكن سوى الرواية الأولى، فبعدما أعلن اسقاط المسيرة عاد مرة أخرى ليتحدث عن عدم اسقاطها وأنها ربما عادت إلى لبنان.

وبعد دقائق، غير جيش العدو الروايتين الاولى والثانية، ليعلن المتحدث باسمه أن كل ما جرى هو خطأ في التشخيص، وأن الطائرة التي أربكت الجيش تابعة للجيش نفسه، مؤكدا أن اي قطعة جوية معادية لم تخرق المجال الجوي من لبنان.

المصدر: موقع المنار