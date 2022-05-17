البرلمان الفنلندي يختتم مناظرات الانضمام للناتو بعد 14 ساعة و212 خطاب

اختتم البرلمان الفنلندي المناظرات والنقاشات حول انضمام البلاد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي.

وجاء في بيان أصدره البرلمان: “اختتم النقاش حول التقرير الخاص بعضوية فنلندا في الناتو، بعد أن استمر لأكثر من 14 ساعة، وتم خلاله القاء 212 خطاب”.

وبعد انتهاء المناقشات، أحيل الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية.

واتخذت الحكومة الفنلندية سابقا قرارا رسميا بتقديم طلب العضوية في الناتو.

وقالت وزيرة ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي تيتي توبوراينين إن السلطات الفنلندية مستعدة “لجميع أنواع الإجراءات غير السارة” من روسيا على خلفية خطط البلاد للانضمام إلى الناتو.

المصدر: وكالات