وزير الخارجية النمساوي: لن ننضم إلى حلف الناتو

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن بلاده لا تعتزم أن تحذو حذو فنلندا والسويد في مساعيهما الرامية إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال شالنبرغ في بروكسل يوم الاثنين:” وضعنا الجغرافي مختلف تماما كما أن لدينا تاريخا مختلفا تماما، وأعتقد أنه يجب أخذ هذا في الاعتبار”.

وفي الوقت نفسه، أكد شالنبرغ أن النمسا ليست محايدة سياسيا “فلا يوجد حياد في الحرب”، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: “لقد أخذنا موقفا واضحا للغاية وشاركنا في كل العقوبات، كما أننا نقدم من جانبنا الإعانات التي نقدر عليها”.

المصدر: وكالات