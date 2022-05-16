عثمان هنأ عناصر قوى الأمن على دورهم في إنجاح الانتخابات

هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان “عناصر قوى الأمن الداخلي على جهودهم وتفانيهم ودورهم في إنجاح العملية الانتخابية”. أضاف: “أثبتم وتثبتون يوما بعد يوم، مدى وطنيتكم وتمسككم بمبادئكم، وقسمكم الذي أقسمتموه عند انخراطكم في مؤسستكم قوى الأمن الداخلي”.

وتابع: “اعتقد البعض أنكم ستفشلون عند أول أزمة تصطدمون بها، لكنكم رغم ما تعانونه من ضيق اقتصادي واجتماعي، وغياب شبه كامل للطبابة والاستشفاء الذي كان مؤمنا لكم ولعائلاتكم بنسبة 100% قبل الأزمة الاقتصادية، وتدني قيمة رواتبكم بنسبة فاقت 90%، ورغم محاولة أعداء الوطن إذلالكم، فقد بقيت رؤوسكم مرفوعة، تضاهي شموخ أرز الوطن الذي يعتلي قبعاتكم”.

وأردف: “في كل استحقاق تظهرون للعالم بأسره ولأهل الوطن بأكملهم بمن فيهم من كان ينتظر سقوطكم، بأنكم أهل للمسؤولية، تمتلكون الجدارة بحفظ الأمن وإحقاق العدالة، ومكافحة الجريمة على أنواعها، وتحاربون الإرهاب والتجسس وتتصدون لهما، وتنفذون القوانين والتعليمات والأوامر تحت سقفها. فعلا، أنتم مدعاة فخر واعتزاز لمؤسستكم وللبنان بأسره”.

وقال: “أفتخر بأدائكم جميعا، بصفي مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، لعلمي العميق بالوضع والأزمة التي تواجهونها يوميا. وكذلك، أهنئكم بكل جوارحي على الإنجاز الوطني الذي قمتم به لإنجاح العملية الانتخابية على كل الأراضي اللبنانية في يوم واحد، إنه عمل بطولي تستحقون التهنئة والمكافأة عليه”.

أضاف: “هنيئا للبنان بكم، على أدائكم والتزامكم، فأنتم شركاء المواطنين ومحل ثقتهم، فابقوا على قدر هذه الثقة، وتابعوا عملكم بالأداء نفسه، فمؤسستكم لن تتخلى عنكم وعن عائلاتكم، وهي لم ولن تترككم أبدا، وسنبقى جاهدين لإعطائكم حقوقكم العادلة لتوفير حياة كريمة، مع تأمين حقوق الطبابة والاستشفاء لكم ولعائلاتكم، ومنح التعليم لأولادكم. كما أننا لن ندخر جهدا إلا وسنبذله في سبيل تطوير قوى الأمن الداخلي، لتبقى في الصفوف المتقدمة محليا وعالميا”.

وختم: “عسى أن تكون هذه الانتخابات بارقة أمل لكم وللبنانيين جميعا، في إعادة لبنان إلى مكانته الحضارية بين دول العالم، فلبنان كما وصفه الحكماء طائر الفينيق، وإن تعثر فهو لا يسقط. عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام