خريس: اصوات الناخبين هي لمشروع المقاومة

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الى أن “الاقتراع بالامس كان لمشروع المقاومة والتنمية والتحرير واصلاح النظام السياسي وليس لافراد واشخاص وعائلات”.

وخلال احتفال تأبيني في حسينة بلدة برج رحال قدم له المسؤول التنظيمي لحركة أمل في البلدة ياسين غزال، قال خريس “نحن نبقى على العهد والوفاء لشعبنا واهلنا معهم في الافراح والاتراح نعيش معهم وندافع عنهم ومع النهج والخط وحامل الامانة دولة الرئيس نبيه بري”.

أضاف “إن أهلنا وشعبنا المخلص ورغم كل محاولات الدس والتشكيك والاتهام والمطالبة بالتغيير والتبديل، هذا المطلب ليس لصالح الناس بل هو لصالح امريكا والعدو الاسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام