أبي رميا في احتفال الفوز: ستبقى جبيل القلعة العونية

اكد النائب سيمون ابي رميا خلال استقباله المهنئين بفوزه، ان “هذه اكبر معركة خاضها التيار بوجه المال والاعلام المأجور، معركة لسنتين ونصف من الاهانات والاكاذيب”.

وقال: “اليوم عدنا الى المجلس النيابي بالرغم من كل ذلك ويجب ان نتعلم التكاتف والتضامن لنعمل برسالة العماد عون ونكون أوفياء للأمانة التي اعطانا اياها ولمبادىء التيار”.

اضاف: “انا اليوم فرح بفوزي لكن حزين لمشاهد الرشاوى التي رافقت الانتخابات. فيما انتم الاوفياء والاوادم انتم الوطنيون الاحرار انتخبتم التيار. سنبدأ بترميم لبنان وهذا هدفنا. بدءا من الغد سنملأ الشوارع دفاعا عن مطالبنا ومبادئنا وسيبقى رأسنا مرفوعا لأننا تيار وطني حر”.

وختم: “الذين راهنوا على سرقة المقعد التيابي بالكذب والرشوة اقول لهم: سيمون ابي رميا نائب التيار سيدافع عن رسالة التيار واهدافه ويبقى وفيا لهذه الأهداف، وجبيل ستبقى القلعة العونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام