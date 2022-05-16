وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات النيابية الصادرة تباعا: نسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 17:40

وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات النيابية الصادرة تباعا: نسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة

منذ 11 mins 16 May، 2022
بسام مولوي
لبنان

يعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في هذه الاثناء، نتائج الانتخابات النيابية 2022، التي تصدر تباعا، خلال مؤتمر صحافي من وزارة الداخلية.

وقال: “رغم كل الصعوبات والتشكيك استطعنا إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عم الموظفين والقضاة الذين وصلوا الليل بالنهار للقيام بواجبهم الوطني للمساهمة بخلاص البلد وإصدار النتائج، ونسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة، وهي تقريبا مثل أو أقل قليلا من النسب بالإنتخابات السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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