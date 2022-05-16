مراسل المنار: لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد ولائحة بناء الدولة بمقعد واحد بعد فرز 529 قلم من أصل 590 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2022 - 01:04

مراسل المنار: لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد ولائحة بناء الدولة بمقعد واحد بعد فرز 529 قلم من أصل 590

منذ 7 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة