الشيخ البغدادي: المشاركة بالإنتخابات هي للتغيير والقضاء على الفاسدين اتباع المشروع الأمريكي والسعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 17:08

الشيخ البغدادي: المشاركة بالإنتخابات هي للتغيير والقضاء على الفاسدين اتباع المشروع الأمريكي والسعودي

منذ 14 mins 15 May، 2022
الشيخ حسن البغدادي
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أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي خلال اقتراعه بالانتخابات النيابية في الدائرة الثانية لبيروت ان “المشاركة بالإنتخابات هي لصالح التغيير القادم والذي سيقضي على الفاسدين اتباع المشروع الأمريكي والسعودي”.

وأضاف الشيخ البغداد “نقول اليوم شكراً لأهلنا الشرفاء الذين لم يبخلوا بدمائهم ولا بأصواتهم في الدفاع عن لبنان وعن كرامتهم”، وتابع “كما كان هذا الشعب وفياً لإمام المقاومة السيد موسى الصدر، لازال يلتزم نفس الخيار والنهج مع سيد المقاومة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

المصدر: موقع المنار

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