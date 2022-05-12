مراسل المنار في النبطية: انتخابات الموظفين لقضاء النبطية في ثانوية حسن كامل الصباح بلغت النسبة حتى الان ٣٠% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 12:24

مراسل المنار في النبطية: انتخابات الموظفين لقضاء النبطية في ثانوية حسن كامل الصباح بلغت النسبة حتى الان ٣٠%

منذ 21 mins 12 May، 2022
أخبار موقع المنار

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