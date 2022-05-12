مجلس الأمن البيلاروسي يحذر من الحشد العسكري الأجنبي في بولندا ودول البلطيق

قال سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، إن عدد العسكريين الأجانب في أراضي بولندا ودول البلطيق قد تضاعف خلال العامين الماضيين.

وأضاف فولفوفيتش في مقابلة مع مجلة “National Defense”: “في الوقت الحالي، يتمركز في بولندا ودول البلطيق أكثر من 20000 عسكري أجنبي مجهزين بأسلحة هجومية حديثة. ومقارنة بعام 2020، تضاعفت هذه التشكيلة العسكرية”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول البيلاروسي إلى أن مجموعة التعزيزات الجوية التابعة لحلف الناتو لديها حاليا أكثر من 90 طائرة حربية، ويوجد حوالي 40 منها في بولندا ودول البلطيق.

المصدر: وكالات