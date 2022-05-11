“جمعية الوفاق” عزت باستشهاد شيرين أبو عاقلة

تقدمت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة بأحر التعازي إلى كل الإعلاميين والصحفيين الأحرار في العالم وإلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرة الإعلامية شيرين أبو عقلة باستشهادها.

وقالت الجمعية في بيان لها الاربعاء إن “الشهيدة كانت صوتا في إيصال معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المسجد الأقصى”، وتابعت “تحول الشعور لدى شعوبنا العربية والاسلامية الى ان كل جريمة واغتيال واقتحام ترتكبها دولة الإحتلال تكون المسؤولية ليس فقط على الاحتلال بل على أصدقائه وداعميه والمطبعين معه الذين يتغنون بشعارات التسامح الكاذبة”.

المصدر: بريد الموقع