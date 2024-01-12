قالت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها الجمعة إن “الاعتداء على الجمهورية اليمنية وشنّ غارات تستهدف الأراضي اليمنية من قبل دول الولايات المتحدة وبريطانيا وبدعم من أنظمة مستبدة في المنطقة كالنظام البحريني يكشف عن جريمة موصوفة مكتملة الأركان بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة لصالح العدو الصهيوني”.

وأشار البيان الى ان “الاعتداء على الشعب اليمني مرفوض ومدان وجريمة حرب ولن تغير من منطق التاريخ والجغرافيا، وسيبقى اليمنيون جزء أساسي من هذا العالم، وسيدافعون عن أنفسهم وبلدهم في وجه الأطماع والمشاريع التوسعية ومحاولات الهيمنة”، ولفت الى ان “وجود إسرائيل في المنطقة هو سبب كل المشكلات والأزمات التي تحاصر عالمنا العربي اقتصادياً وسياسياً وأمنيا وما يجري اليوم هو محاولات من قبل من صنعوا هذا الكيان في المنطقة لتثبيته وتقويته واستمرار وجوده التخريبي في المنطقة”.

وأكد البيان ان “ما يمارسه النظام البحريني هو خروج عن كل المبادئ والقيم والمنطق، وهو بذلك يعلن عن اصطفافه مع الصهاينة في وجه قضية العرب والمسلمين الأولى وهي قضية فلسطين”، واعتبر ان “هذا الجنون والغباء الذي يمارسه يكشف عن عدم أهليته ويكشف حقيقة المطالبات المستمرة منذ عشرات السنوات بأن يكون للبحرين حكم ديمقراطي تعددي بدلاً من حكم الفرد الفاقد لكلّ مقومات الاستقرار والثقة وغياب الدولة”.

المصدر: بريد الموقع