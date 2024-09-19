الوفاق: الهجوم الإرهابي والقتل الجماعي دليل إضافي على أنّ الكيان مصدر الفوضى والإرهاب في المنطقة

اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان لها ان”الهجوم الارهابي المتوحش الذي طال الجمهورية اللبنانية في عاصمتها ومناطق متفرقة مساء الثلاثاء 17 أيلول سبتمبر 2024، شكّل شهادة ودليلاً دامغاً على أنّ الكيان الصهيوني يشكل الخطر الأكبر على أمن المنطقة وسلامتها واستقرارها، وإنّ هذا العمل الإرهابي والقتل الجماعي أكّد على أنّ هذا الكيان لا يمكن القبول بوجوده في المنطقة كونه مصدر الفوضى والإرهاب وانعدام الاستقرار وانهيار السلام العالمي”.

واضاف البيان انّ” العمل المقاوم والدفاع عن الأرض والأمن المجتمعي وصيانة الحرية وصناعة الأوطان والسيادة والاستقرار هي من أبرز وأهم الضرورات في مواجهة آلة الدمار والعنصرية والوحشية التي لا تعرف سوى لغة القتل والفتك والغدر منذ اكثر من ٧٠ عاماً”.

وتابع”إنّ لبنان بمؤسساته ومقاومته الباسلة وبتاريخه الناصع ورجاله العظماء وبيئته القوية الحاضنة للمقاومة قادرٌ على تجاوز كل التحديات وبأسرع ما يمكن وإلحاق الهزيمة بالعدو كما عودنا في السنوات والعقود الماضية”.

وختم”نسأل الله الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء والسلامة للجرحى والمصابين، والحفظ والأمان والقوة والعنفوان للمدافعين عن القدس وعن كل شبر من أراضينا العربية”.

المصدر: جمعية الوفاق