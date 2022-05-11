لجنة أصدقاء الاسير سكاف: دماء أبو عاقلة لن تذهب هدرا

نعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان، الصحافية الفلسطينية في قناة “الجزيرة” الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي إغتالها جنود العدو “لإسكات صوتها الذي كان مدويا عند تغطيتها للحدث على أرض فلسطين، ولأنها كانت تمثل الصوت المقاوم في مواجهة الإحتلال وغطرسته، من خلال فضح جرائمه اليومية في حق الفلسطينيين والمقدسات”.

واعتبر البيان “أن العملية البربرية التي قام بها العدو من خلال إغتيال شيرين أبو عاقلة هي جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو في حق الإنسانية جمعاء، لأن العدو لا يحترم القوانين الدولية التي تنص على حماية الصحافيين، بل يعمد العدو بين الحين والآخر لإسكات هذه الأصوات من خلال إغتيالهم في ظل الصمت الرسمي الدولي والعربي عن هذه الجرائم”.

وأكد البيان “أن دماء أبو عاقلة لن تذهب هدرا، لأن المقاومة الفلسطينية وفية لكل هذه الرموز التي قدمت أغلى ما لديها من أجل فلسطين، فألف تحية وتحية للشهيدة شيرين أبو عاقلة والتعازي إلى عائلتها وعموم الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام