تحقيق لقناة الجزيرة استناداً الى خبراء عسكريين: الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين ابو عاقلة من نوع خارق للدروع من بندقية M4 عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 22:48

تحقيق لقناة الجزيرة استناداً الى خبراء عسكريين: الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين ابو عاقلة من نوع خارق للدروع من بندقية M4 عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال

منذ 57 mins 16 June، 2022
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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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