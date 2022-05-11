ميقاتي اتصل بالرئيس عباس معزيا: استشهاد أبو عاقلة وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني ووصمة عار للاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 18:08

ميقاتي اتصل بالرئيس عباس معزيا: استشهاد أبو عاقلة وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني ووصمة عار للاحتلال

منذ 1 ساعة 11 May، 2022
ميقاتي
لبنان

حيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي روح الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي إستشهدت اليوم برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عملها الاعلامي في تغطية أحداث مخيم جنين الفلسطيني.

وأجرى الرئيس ميقاتي إتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقدما التعزية له وللشعب الفلسطيني ب”استشهاد واحدة من أكثر الصحافيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الاحتلال الاسرائيلي وممارساته في حق الشعب الفلسطيني”.

وقال “إن استشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الاسرائيلي بكل شجاعة وعزم، كما يشكل وصمة عار للاحتلال المستمر في تعسفه وسلب الفلسطينيين حقوقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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