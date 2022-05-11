استشهاد الصحافية شيرين ابو عاقلة بعد اصابتها بنيران الاحتلال في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم جنين وقامت بمحاصرة بعض المنازل وإطلاق النار بشكل كثيف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وقامت بمحاصرة منزل الشهيد عبد الله الحصري، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاهها.

ويُشار إلى أنه أصيبت الصحفية شيرين أبو عاقلة في وقت مبكر بجراح خطيرة، خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها، واعلن عن استشهادها لاحقاً.

كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها.

المصدر: فلسطين اليوم