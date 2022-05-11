النيابة العامة الفلسطينية: سنحيل التحقيقات في اغتيال شرين ابو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 10:08

النيابة العامة الفلسطينية: سنحيل التحقيقات في اغتيال شرين ابو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

منذ 10 mins 11 May، 2022
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