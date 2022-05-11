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May 11 2022 - 04:46

الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في شهر رمضان

منذ 1 ساعة 11 May، 2022
علم تونس
تونس - عربي وإقليمي

كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد تعرضت خلال شهر رمضان الماضي “لتهديدات إرهابية” جدية.

وجاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر الثلاثاء، بحسب صحيفة “الشروق” التونسية.

وقالت المسؤولة التونسية إن الأخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خلال شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف التجاوزات.

وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات الإرهابية التي يتم رصدها من قبل الوحدات المختصة لمكافحة الإرهاب.

وشددت على أن “الوضع الأمني في البلاد مستقر”، لافتة إلى أن الوحدات الأمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.

المصدر: صحيفة الشروق التونسية

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