الهلال الأحمر بالقدس: طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالإختناق بالغاز لطفلين خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 02:22

الهلال الأحمر بالقدس: طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالإختناق بالغاز لطفلين خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 11 May، 2022
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