الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي ثغرة أمامه (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 12:40

الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي ثغرة أمامه (وكالة يونيوز)

منذ 22 mins 9 May، 2022
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