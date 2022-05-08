بعد طول انتظار.. هكذا يمكنك تفعيل خاصية التعديل على تويتر

على مدار العامين الماضيين تلقى موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، العديد من الشكاوى من المستخدمين بسبب عدم توافر خاصية زر التعديل، إلى أن أصبح الأمر حقيقة واقعية، حيث أكدت جين مانشون وونغ المدونة المتخصصة في التكنولوجيا، وجود تلك الميزة في تغريدة مرفقة بمقطع مصور توضيحي عبر حسابها في تويتر.

وبحسب «نيويورك بوست»، فقد أوضحت «مانشون» أن الإصدار الحالي لتحرير التغريدة على تويتر والذي لم يتم طرحه للجميع بعد، من المقرر أن يعمل على إعادة تحميل الوسائط «الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك»، بدلًا من إعادة استخدامها.

إمكانية حذف التغريدة أو إزالة الأخطاء المطبعية

أما في حالة الرغبة في تعديل منشور ما، كشفت «مانشون» أنّه يمكن للمستخدمين الضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية، وفقًا للفيديو الخاص بها.

وأكدت المدونة المتخصصة في التكنولوجيا، أنّ المستخدمين لن يضطروا للانتظار فترة طويلة من أجل تعديل نص ما، إذ يقال إنّ المستخدمين سيحصلون على نحو 30 دقيقة فقط بعد النشر لفعل ذلك، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت».

ومن المنتظر أيضًا أن تلتزم ميزة التحرير بالمعايير الصحفية وذلك نظرًا لكونها تكشف بالضبط كيف تم تغيير التغريدة وذلك على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وبعد الانتهاء من تحرير التغريدة، يُظهر المنشور تحديثًا «محررًا» بجوار الطابع الزمني بالإضافة إلى إظهار كل من الخطأ الأصلي والتصحيح.

لميزة الجديدة تبدأ عند مشتركي Twitter Blue

وبالنسبة للتكرار القديم للتغريدة، سيتضمن التحديث الجديد إشعارًا ينبه المستخدمين إلى وجود نسخة جديدة من هذه التغريدة، بمعنى آخر، ومن المرجح أن تستخدم هذه الميزة الجديدة لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وستكون هذه الميزة متاحة في البداية لمشتركي «Twitter Blue»، إلا أن ذلك يمكن أن يتغير مع استحواذ إيلون ماسك على تويتر وإعلانه في وقت سابق إجراء تغييرات في المنصة.

وتعمل شركة تويتر على إضافة هذه الميزة، وذلك بعد ضغط «ماسك» على الشركة من خلال إطلاقه استطلاع للرأي عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 80 مليون مستخدم، لمعرفة إن كانوا يريدون إضافة زر لتعديل محتوى التغريدة بعد نشرها.

المصدر: وكالات