أبو عبيدة ردا على تهديدات العدو : المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 20:22

أبو عبيدة ردا على تهديدات العدو : المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة

منذ 1 ساعة 7 May، 2022
أبو عبيدة
عربي وإقليمي - فلسطين

حذر الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة مساء اليوم السبت الاحتلال من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.
و قال ابو عبيدة في تصريح له: ” في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار”.

المصدر: فلسطين اليوم

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