أبو عبيدة: ندعو أحرار أمتنا للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى

وجه أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التحية لمن وصفهم “بإخوان الصدق في اليمن” على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر تليغرام “اليوم تقاطعت صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن خلفها رجالا لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين”.

ودعا الناطق باسم القسام “أحرار أمتنا للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال الدعم والإسناد لغزة لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه”.

وأعلنت القسام في وقت سابق اليوم الخميس أنها قصفت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة”.

وقالت القسام في بيان إن “كتائب القسام تقصف عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة “M90″ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

المصدر: مواقع