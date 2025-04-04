أبو عبيدة: إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 21:52

أبو عبيدة: إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا

منذ 2 ساعة 4 April، 2025
ابو عبيدة
عربي وإقليمي - فلسطين
أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة في تغريدات له على تليغرام أن”نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة”.
وأضاف:” قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم”.
وأكد ابو عبيدة أنه”اذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر”.
وتابع:” حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق ولكان معظمهم في بيته”.

المصدر: مواقع

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