وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من وزارة الخارجية :”قلبي كبر” عندما رأيت هذا المشهد لاقتراع المغتربين منذ الصباح الباكر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 09:18

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من وزارة الخارجية :”قلبي كبر” عندما رأيت هذا المشهد لاقتراع المغتربين منذ الصباح الباكر

منذ 37 mins 6 May، 2022
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