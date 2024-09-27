بوحبيب: ألم تشبع “إسرائيل” من الحروب؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 05:28

بوحبيب: ألم تشبع “إسرائيل” من الحروب؟

منذ 50 mins 27 September، 2024
عبدالله بوحبيب
لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن “الوضع في لبنان ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط بسبب العدوان الاسرائيلي عليه”. وتساءل “ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟”.

وأكد بوحبيب في كلمة لبنان في الأمم المتحدة أن “لبنان يعيش أزمة تهدد وجوده”، وتابع “ما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الذي يعتبر المتسبب في كل ما نعيشه وإسرائيل كانت تتهرب وتتجاهل ترسيم الحدود”، ولفت الى ان “الاحتلال الإسرائيلي يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض لعدم التمكن من زراعتها لسنوات”، وقال “نحذر من جر الشرق الأوسط إلى الانفجار الكبير”.

وتابع بوحبيب “عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات لن تتحقق بالقتال بل بوقف النار”، وسأل “ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟”، واضاف “على إسرائيل وقف التصعيد لمنع الانفجار الكبير”، وأكد أن “مقتل أي مدني مأساة لا يمكن القبول بها ولا يمكن تبريرها”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي عدوانا على لبنان ما أدى الى استشهاد وإصابة المئات.

المصدر: روسيا اليوم

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