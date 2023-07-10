بوحبيب: لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لإزالة الخرق الاسرائيلي بلدة الغجر المحتلة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبدالله بوحبيب الاثنين “المنسقة الخاصة للأمم المتحدة” في لبنان يوانا فرونتسكا والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في إطار استكمال المساعي الدبلوماسية والتحضيرات للمناقشة الدورية لتقرير الأمين العام للأمم المتّحدة حول تطبيق القرار 1701 (2006) المزمع إجراؤها في 20 تمّوز 2023، ومتابعة لطلب تمديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في نهاية شهر آب 2023.

وبحث المجتمعون في السبل الآيلة لوقف عملية قضم العدو الاسرائيلي للأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأن “لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701″، وطلب “المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة”.

وشدد بوحبيب على “أهميّة استكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، بما يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام