زاخاروفا: يجب على اوكرانيا الاعتراف بعودة القرم إلى روسيا واستقلال دونباس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “عودة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك باتت حقائق ويجب على اوكرانيا والدول الأخرى الاعتراف بذلك”.

وأضافت زاخاروفا “هذه باتت حقائق راسخة قائمة على الأرض، ويجب على سلطات كييف والدول الأخرى الاعتراف بها”، وشددت على أن “هذه الوقائع ظهرت بسبب سياسة سلطات كييف نفسها التي وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلاب في عام 2014”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “القرم، عاد بعد ذلك إلى أحضان الوطن الأم – روسيا، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن استقلالهما”، وقالت “يجب احترام الاختيار المشروع والواعي للشعوب وحق الأمم في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: روسيا اليوم