“تجمع العلماء”: على الحكومة توفير مقومات الصمود للشعب اللبناني لتجاوز المرحلة الصعبة

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان له الخميس ان “لبنان قادم بعد إنجاز الاستحقاق النيابي على سلسلة من مشاريع القوانين التي يجب أن تقر لمصلحة لبنان والشعب اللبناني من قبيل الكابيتال كونترول وقانون يحمي ودائع اللبنانيين وإقرار الاتفاق مع صندوق النقد وإقرار الحدود البحرية وخطة التعافي الاقتصادي”.

ودعا التجمع “الحكومة اللبنانية الى مواكبة الفترة المتبقية من ولايتها بالحرص على عدم تضييع حقوق المودعين ولجم الصعود غير المبرر للدولار الأميركي إزاء الليرة اللبنانية وتوفير مقومات الصمود للشعب اللبناني لتجاوز المرحلة المصيرية والصعبة التي يمر بها الوطن”.

من جهة ثانية، أشار التجمع الى انه “في هذا اليوم يحاول العدو الصهيوني استباحة المسجد الأقصى بقرار رسمي يواجهه الفلسطينيون المرابطون داخل المسجد بالأجساد العارية ويتعرضون للتنكيل من جنود العدو الصهيوني وسط صمت عربي مريب”.

وحيا التجمع “الأبطال المرابطين في المسجد ويدعو العالم الإسلامي لدعمهم بكل وسائل الدعم”، وأعلن “تأييد قرار المقاومة الفلسطينية بإعلان استعدادها لرد صاعق فيما لو استمرت الحكومة الصهيونية بانتهاكها للمسجد الأقصى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام